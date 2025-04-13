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Озелар (Ozelar)
Озелар (Ozelar)
Киев
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Доступно в 3 аптеках в Киев
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Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
4.1 км
Озелар раствор для инфузий и орального применения 20 мг/мл ампула 1 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
2369,08
грн
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Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15-Б
4.3 км
Озелар раствор для инфузий и орального применения 20 мг/мл ампула 1 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
4853,40
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лятошинского, 18
9.6 км
Озелар раствор для инфузий и орального применения 20 мг/мл ампула 1 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
2370,00
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
392.2 км
Озелар раствор для инфузий и орального применения 20 мг/мл ампула 1 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
5196,63
Экономия при брони:
-251,48 грн
4945,15
грн
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