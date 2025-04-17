Киев
Озелар (Ozelar)

Озелар (Ozelar)

Чернигов (адрес не указан)
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В городах рядом
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15-Б
127.6 км
Озелар раствор для инфузий и орального применения 20 мг/мл ампула 1 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
4853,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
128.2 км
Озелар раствор для инфузий и орального применения 20 мг/мл ампула 1 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
2369,08 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, ул. Гожулянская, 26
308.8 км
Озелар раствор для инфузий и орального применения 20 мг/мл ампула 1 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
5208,56
Экономия при брони: -263,41 грн
4945,15 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
428.9 км
Озелар раствор для инфузий и орального применения 20 мг/мл ампула 1 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
5196,14
Экономия при брони: -250,99 грн
4945,15 грн
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