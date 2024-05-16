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Бивел суспензия для внутреннего применения флакон 120 мл, №1 - Харьков (650856) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 143 аптеках
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
293,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
309,19
Экономия: -17,03 грн
292,16 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
309,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
342,40
Экономия: -35,71 грн
306,69 грн
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
330,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (293)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
317,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 56 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
334,69
Экономия: -27,88 грн
306,81 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (293)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
317,10 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (4)
307,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
335,84 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (2)
329,99
Экономия: -30,67 грн
299,32 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается через 26 мин
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (1)
330,09 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 26 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
316,15 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается через 26 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
317,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 56 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
375,96
Экономия: -79,53 грн
296,43 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 56 мин
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
357,20
Экономия: -53,12 грн
304,08 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (1)
305,12 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 96
Всего: упаковка (2)
322,47 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
332,46 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (2)
330,92 грн