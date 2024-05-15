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Бивел суспензия для внутреннего применения флакон 120 мл, №1 - Днепр (Днепропетровск) (650856) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 188 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (3)
363,17
Экономия: -54,95 грн
308,22 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2)
345,54
Экономия: -47,83 грн
297,71 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
317,10 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
342,99
Экономия: -43,67 грн
299,32 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
343,58
Экономия: -27,67 грн
315,91 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (2)
351,30
Экономия: -43,08 грн
308,22 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
376,76
Экономия: -85,01 грн
291,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
333,99
Экономия: -34,67 грн
299,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (3)
359,24
Экономия: -43,69 грн
315,55 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
293,54 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
359,84
Экономия: -58,55 грн
301,29 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
352,68
Экономия: -60,93 грн
291,75 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (4)
340,95
Экономия: -48,53 грн
292,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (2)
351,91
Экономия: -55,52 грн
296,39 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
293,28 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
346,51
Экономия: -45,50 грн
301,01 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (1)
305,26 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
Всего: упаковка (1)
305,35 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
347,24
Экономия: -52,00 грн
295,24 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
369,63
Экономия: -77,86 грн
291,77 грн