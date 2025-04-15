Львов (адрес не указан)
Доступно в 155 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
БИФЛАЙ СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории контурная ячейковая упаковка №10
Монфарм
438,40 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
БИФЛАЙ СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории контурная ячейковая упаковка №10
Монфарм
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
БИФЛАЙ СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории контурная ячейковая упаковка №10
Монфарм
424,97
Экономия при брони: -19,61 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
БИФЛАЙ СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории контурная ячейковая упаковка №10
Монфарм
438,40 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
БИФЛАЙ СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории контурная ячейковая упаковка №10
Монфарм
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
БИФЛАЙ СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории контурная ячейковая упаковка №10
Монфарм
438,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
БИФЛАЙ СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории контурная ячейковая упаковка №10
Монфарм
438,40 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
БИФЛАЙ СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории контурная ячейковая упаковка №10
Монфарм
463,62
Экономия при брони: -58,18 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
БИФЛАЙ СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории контурная ячейковая упаковка №10
Монфарм
454,51
Экономия при брони: -75,45 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
БИФЛАЙ СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории контурная ячейковая упаковка №10
Монфарм
438,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
БИФЛАЙ СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории контурная ячейковая упаковка №10
Монфарм
449,30
Экономия при брони: -36,70 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
БИФЛАЙ СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории контурная ячейковая упаковка №10
Монфарм
455,70
Экономия при брони: -43,10 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
БИФЛАЙ СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории контурная ячейковая упаковка №10
Монфарм
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
БИФЛАЙ СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории контурная ячейковая упаковка №10
Монфарм
464,10
Экономия при брони: -51,50 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
БИФЛАЙ СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории контурная ячейковая упаковка №10
Монфарм
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
БИФЛАЙ СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории контурная ячейковая упаковка №10
Монфарм
464,10
Экономия при брони: -51,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
БИФЛАЙ СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории контурная ячейковая упаковка №10
Монфарм
438,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
БИФЛАЙ СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории контурная ячейковая упаковка №10
Монфарм
438,40 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
БИФЛАЙ СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории контурная ячейковая упаковка №10
Монфарм
419,04
Экономия при брони: -6,44 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
БИФЛАЙ СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории контурная ячейковая упаковка №10
Монфарм
209,52
Экономия при брони: -3,22 грн