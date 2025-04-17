Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 85 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
БИФЛАЙ СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории контурная ячейковая упаковка №10
Монфарм
438,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
БИФЛАЙ СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории контурная ячейковая упаковка №10
Монфарм
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
БИФЛАЙ СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории контурная ячейковая упаковка №10
Монфарм
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
БИФЛАЙ СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории контурная ячейковая упаковка №10
Монфарм
484,10
Экономия при брони: -72,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
БИФЛАЙ СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории контурная ячейковая упаковка №10
Монфарм
465,70
Экономия при брони: -54,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
БИФЛАЙ СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории контурная ячейковая упаковка №10
Монфарм
466,86
Экономия при брони: -86,60 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
БИФЛАЙ СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории контурная ячейковая упаковка №10
Монфарм
438,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
БИФЛАЙ СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории контурная ячейковая упаковка №10
Монфарм
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
БИФЛАЙ СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории контурная ячейковая упаковка №10
Монфарм
461,33
Экономия при брони: -24,63 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
БИФЛАЙ СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории контурная ячейковая упаковка №10
Монфарм
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
БИФЛАЙ СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории контурная ячейковая упаковка №10
Монфарм
438,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
БИФЛАЙ СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории контурная ячейковая упаковка №10
Монфарм
448,46
Экономия при брони: -68,20 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
БИФЛАЙ СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории контурная ячейковая упаковка №10
Монфарм
438,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
БИФЛАЙ СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории контурная ячейковая упаковка №10
Монфарм
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
БИФЛАЙ СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории контурная ячейковая упаковка №10
Монфарм
438,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
БИФЛАЙ СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории контурная ячейковая упаковка №10
Монфарм
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
БИФЛАЙ СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории контурная ячейковая упаковка №10
Монфарм
459,78
Экономия при брони: -59,19 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
БИФЛАЙ СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории контурная ячейковая упаковка №10
Монфарм
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
БИФЛАЙ СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории контурная ячейковая упаковка №10
Монфарм
438,40 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
БИФЛАЙ СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории контурная ячейковая упаковка №10
Монфарм
446,08
Экономия при брони: -45,49 грн