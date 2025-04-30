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Зубная щетка инновационная Сплат профешнл ультра уайт (Innovative toothbrush Splat professional ultra white)
Зубная щетка инновационная Сплат профешнл ультра уайт (Innovative toothbrush Splat professional ultra white)
Кривой Рог
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Доступно в 3 аптеках в Кривой Рог
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 18:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ИННОВАЦИОННАЯ SPLAT PROFESSIONAL ULTRA WHITE/СПЛАТ ПРОФЕШНЛ УЛЬТРА УАЙТ №1
Сплат
94,30
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 6-А
12.5 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ИННОВАЦИОННАЯ SPLAT PROFESSIONAL ULTRA WHITE/СПЛАТ ПРОФЕШНЛ УЛЬТРА УАЙТ №1
Сплат
94,30
грн
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Городская семейная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
15.3 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ИННОВАЦИОННАЯ SPLAT PROFESSIONAL ULTRA WHITE/СПЛАТ ПРОФЕШНЛ УЛЬТРА УАЙТ №1
Сплат
94,30
грн
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В городах рядом
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, просп. Мануйловский, 77-Б
140.2 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ИННОВАЦИОННАЯ SPLAT PROFESSIONAL ULTRA WHITE/СПЛАТ ПРОФЕШНЛ УЛЬТРА УАЙТ №1
Сплат
91,80
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Южное, ул. Химиков, 27-Г
223.3 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ИННОВАЦИОННАЯ SPLAT PROFESSIONAL ULTRA WHITE/СПЛАТ ПРОФЕШНЛ УЛЬТРА УАЙТ №1
Сплат
94,30
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
259.9 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ИННОВАЦИОННАЯ SPLAT PROFESSIONAL ULTRA WHITE/СПЛАТ ПРОФЕШНЛ УЛЬТРА УАЙТ №1
Сплат
94,30
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 142-А
358.9 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ИННОВАЦИОННАЯ SPLAT PROFESSIONAL ULTRA WHITE/СПЛАТ ПРОФЕШНЛ УЛЬТРА УАЙТ №1
Сплат
115,40
грн
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Полимед
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Европейская, 14
254.9 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ИННОВАЦИОННАЯ SPLAT PROFESSIONAL ULTRA WHITE/СПЛАТ ПРОФЕШНЛ УЛЬТРА УАЙТ №1
Сплат
Селена-фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Гора, ул. Центральная, 7
329.9 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ИННОВАЦИОННАЯ SPLAT PROFESSIONAL ULTRA SENSITIVE/СПЛАТ ПРОФЕШНЛ УЛЬТРА СЕНСИТИВ №1
Сплат
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