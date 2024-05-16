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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБАТОНЧИК С ЧЕРНОСЛИВОМ И АРАХИСОМ ГЛАЗУРОВАНЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ ROKO-CHOKOЦены в аптеках

БАТОНЧИК С ЧЕРНОСЛИВОМ И АРАХИСОМ ГЛАЗУРОВАНЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ ROKO-CHOKO 40 г, №1 - Киев (727752) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека для економних
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Открыто Круглосуточно
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
Всего: упаковка (2)
14,30 грн
В других городах:
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Открыто Закроется через 50 мин
Харьков, ул. Культуры, 10
Всего: упаковка (9)
13,00 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, ул. Балакирева, 17-А
Всего: упаковка (7)
13,50 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом