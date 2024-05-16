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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБАТОНЧИК С АРАХИСОМ, НУГОЙ И КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗИРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "ROCO CHOKO"Цены в аптеках

БАТОНЧИК С АРАХИСОМ, НУГОЙ И КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗИРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "ROCO CHOKO" Roko-choko 50 г, №1 - Харьков (637702) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
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Закрыто Открывается через 28 мин
Харьков, ул. Балакирева, 17-А
Всего: упаковка (1)
18,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 6
Всего: упаковка (1)
12,45
Экономия: -0,73 грн
11,72 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 3
Всего: упаковка (5)
20,00
Экономия: -6,07 грн
13,93 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Краковская, 13
Всего: упаковка (14)
23,00
Экономия: -6,46 грн
16,54 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 3-А
Всего: упаковка (8)
23,00
Экономия: -9,07 грн
13,93 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 13-А
Всего: упаковка (8)
20,00
Экономия: -5,82 грн
14,18 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, пер. Лабораторный, 18
Всего: упаковка (5)
23,00
Экономия: -9,07 грн
13,93 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (6)
23,00
Экономия: -9,07 грн
13,93 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
Всего: упаковка (35)
15,00
Экономия: -1,07 грн
13,93 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Исаакяна, 2
Всего: упаковка (4)
23,00
Экономия: -9,07 грн
13,93 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Богатырская, 30
Всего: упаковка (9)
20,00
Экономия: -6,07 грн
13,93 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 2
Всего: упаковка (6)
23,00
Экономия: -9,07 грн
13,93 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Отрадный, 61
Всего: упаковка (5)
23,00
Экономия: -7,55 грн
15,45 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гарматная, 16/85
Всего: упаковка (2)
23,00
Экономия: -7,29 грн
15,71 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всего: упаковка (2)
15,00
Экономия: -0,82 грн
14,18 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Гузара Любомира, 3
Всего: упаковка (8)
23,00
Экономия: -9,07 грн
13,93 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Пшеничная, 16
Всего: упаковка (5)
23,00
Экономия: -9,07 грн
13,93 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60
Всего: упаковка (9)
23,00
Экономия: -7,61 грн
15,39 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гната Юры, 7-А
Всего: упаковка (9)
23,00
Экономия: -7,29 грн
15,71 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 148/1
Всего: упаковка (1)
23,00
Экономия: -9,07 грн
13,93 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Булаховского Академика, 26
Всего: упаковка (3)
20,00
Экономия: -4,67 грн
15,33 грн