Киев
Синумакс (Sinumax)

Синумакс (Sinumax)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 16 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.5 км
Синумакс спрей назальный дозированный 0.05 % флакон с распылителем 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
201,27 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 36
4.1 км
Синумакс спрей назальный дозированный 0.05 % флакон с распылителем 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
200,28 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Довженко Александра, 1
5.5 км
Синумакс спрей назальный дозированный 0.05 % флакон с распылителем 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
201,34 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Науки, 11-А
5.6 км
Синумакс спрей назальный дозированный 0.05 % флакон с распылителем 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
201,96 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Дорогожицкая, 13
5.9 км
Синумакс спрей назальный дозированный 0.05 % флакон с распылителем 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
201,51 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Гарматная, 39-В
6.5 км
Синумакс спрей назальный дозированный 0.05 % флакон с распылителем 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
200,63 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Гарматная, 44/2
6.6 км
Синумакс спрей назальный дозированный 0.05 % флакон с распылителем 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
201,95 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Отрадный, 16/50
7.1 км
Синумакс спрей назальный дозированный 0.05 % флакон с распылителем 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
201,75 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:30
Киев, перек. Здановской Юлии / Васильковская, 28/41
7.2 км
Синумакс спрей назальный дозированный 0.05 % флакон с распылителем 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
201,81 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 14-Е
8.4 км
Синумакс спрей назальный дозированный 0.05 % флакон с распылителем 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
201,14 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Вышгородская, 56/2
9.3 км
Синумакс спрей назальный дозированный 0.05 % флакон с распылителем 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
200,87 грн
Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, просп. Порика Василия, 18-А
9.5 км
Синумакс спрей назальный дозированный 0.05 % флакон с распылителем 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
161,10 грн
Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 15:00
Киев, просп. Свободы, 26-В
9.8 км
Синумакс спрей назальный дозированный 0.05 % флакон с распылителем 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
161,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Свободы, 15/1
9.9 км
Синумакс спрей назальный дозированный 0.05 % флакон с распылителем 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
185,95 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 89-Б
10.8 км
Синумакс спрей назальный дозированный 0.05 % флакон с распылителем 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
201,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Тулузы, 3-Б
11.2 км
Синумакс спрей назальный дозированный 0.05 % флакон с распылителем 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
201,12 грн
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 27
12.5 км
Синумакс спрей назальный дозированный 0.05 % флакон с распылителем 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
201,87 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Буча, ул. Героев Майдана, 9
24.4 км
Синумакс спрей назальный дозированный 0.05 % флакон с распылителем 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
201,11 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Васильков, просп. Киевский Шлях, 87
31.6 км
Синумакс спрей назальный дозированный 0.05 % флакон с распылителем 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
201,90 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 76-В
32.4 км
Синумакс спрей назальный дозированный 0.05 % флакон с распылителем 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
192,47 грн
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