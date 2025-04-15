Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 151 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
904,10 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1065,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
493,90
Экономия при брони: -46,81 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
904,10 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
904,10 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1065,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
904,10 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1065,30 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
792,00
Экономия при брони: -60,00 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
972,00
Экономия при брони: -79,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
792,00
Экономия при брони: -67,00 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1065,30 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
925,10
Экономия при брони: -79,50 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1065,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
904,10 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1065,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
925,10
Экономия при брони: -79,50 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1090,10
Экономия при брони: -90,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1073,24
Экономия при брони: -179,01 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
904,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
904,10 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1065,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1065,30 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 16 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
904,10 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1065,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
904,10 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1065,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
945,35
Экономия при брони: -212,50 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1125,00
Экономия при брони: -73,01 грн
1051,99 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
904,10 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1094,76
Экономия при брони: -50,04 грн
1044,72 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
792,00
Экономия при брони: -60,00 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
972,00
Экономия при брони: -79,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
904,10 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1065,30 грн