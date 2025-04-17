Винница (адрес не указан)
Доступно в 70 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
969,71
Экономия при брони: -168,38 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1141,45
Экономия при брони: -220,77 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
462,55
Экономия при брони: -29,30 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1065,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
459,78
Экономия при брони: -59,45 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1085,59
Экономия при брони: -165,11 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается через 45 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
925,10
Экономия при брони: -58,60 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1090,10
Экономия при брони: -68,50 грн
1021,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
926,00
Экономия при брони: -59,50 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1065,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1065,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
978,87
Экономия при брони: -178,21 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1065,30 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
506,25
Экономия при брони: -135,48 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1065,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 45 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
968,87
Экономия при брони: -142,55 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1060,95
Экономия при брони: -162,99 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1065,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1127,93
Экономия при брони: -230,15 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 45 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1065,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
463,00
Экономия при брони: -29,75 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1065,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
926,00
Экономия при брони: -59,50 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1065,30 грн