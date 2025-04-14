Одесса (адрес не указан)
Доступно в 177 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
970,73
Экономия при брони: -68,60 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1065,30 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1065,39
Экономия при брони: -246,41 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
985,63
Экономия при брони: -166,65 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
462,55
Экономия при брони: -28,35 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1065,30 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1065,30 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1065,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
541,88
Экономия при брони: -131,64 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
925,10
Экономия при брони: -56,70 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1090,10
Экономия при брони: -67,40 грн
1022,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1165,76
Экономия при брони: -294,19 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
478,63
Экономия при брони: -103,86 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1065,30 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
926,00
Экономия при брони: -57,60 грн