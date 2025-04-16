Николаев (адрес не указан)
Доступно в 85 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 57 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
904,10 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1065,30 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
904,10 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1065,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
904,10 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1065,30 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1067,22 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
925,10
Экономия при брони: -67,30 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1065,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
975,28
Экономия при брони: -119,35 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1065,30 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
904,10 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1065,30 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
904,10 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1065,30 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
925,10
Экономия при брони: -67,30 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1065,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 27 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
925,10
Экономия при брони: -67,30 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1065,30 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 27 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
918,78
Экономия при брони: -92,67 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1065,30 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1064,24 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 57 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
904,10 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1065,30 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
904,10 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1065,30 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
861,20
Экономия при брони: -3,40 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1090,10
Экономия при брони: -90,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
488,19
Экономия при брони: -75,13 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1065,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 27 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
462,55
Экономия при брони: -33,65 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1065,30 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 57 мин
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
904,10 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1142,65
Экономия при брони: -136,25 грн
1006,40 грн