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Эфстат (Efstat)

Эфстат (Efstat)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 149 аптеках в Львов
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
400,05 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
740,15 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
1012,58
Экономия при брони: -109,78 грн
902,80 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1065,30 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
904,10 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1065,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
740,15 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
925,10
Экономия при брони: -92,80 грн
832,30 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1026,84
Экономия при брони: -291,05 грн
735,79 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
978,15
Экономия при брони: -239,52 грн
738,63 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
489,35
Экономия при брони: -119,84 грн
369,51 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1154,53
Экономия при брони: -110,69 грн
1043,84 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
832,30 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
971,50
Экономия при брони: -25,00 грн
946,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
926,00
Экономия при брони: -93,70 грн
832,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
925,10
Экономия при брони: -92,80 грн
832,30 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1091,10
Экономия при брони: -144,60 грн
946,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
925,10
Экономия при брони: -92,80 грн
832,30 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1090,10
Экономия при брони: -143,60 грн
946,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
740,83 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
843,22 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
926,00
Экономия при брони: -93,70 грн
832,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
926,00
Экономия при брони: -93,70 грн
832,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
904,10 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1065,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
926,00
Экономия при брони: -93,70 грн
832,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
832,30 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 19:00
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
427,55 грн
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