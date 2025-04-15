Львов (адрес не указан)
Доступно в 149 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
1012,58
Экономия при брони: -109,78 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1065,30 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
904,10 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1065,30 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
925,10
Экономия при брони: -92,80 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1026,84
Экономия при брони: -291,05 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
978,15
Экономия при брони: -239,52 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
489,35
Экономия при брони: -119,84 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1154,53
Экономия при брони: -110,69 грн
1043,84 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
971,50
Экономия при брони: -25,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
926,00
Экономия при брони: -93,70 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
925,10
Экономия при брони: -92,80 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1091,10
Экономия при брони: -144,60 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
925,10
Экономия при брони: -92,80 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1090,10
Экономия при брони: -143,60 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
926,00
Экономия при брони: -93,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
926,00
Экономия при брони: -93,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
904,10 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1065,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
926,00
Экономия при брони: -93,70 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
Пульс
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница