Киев (адрес не указан)
Доступно в 584 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1020,10 грн
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
925,10
Экономия при брони: -60,40 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1065,30 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
904,10 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1065,30 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
981,84
Экономия при брони: -132,61 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1158,23
Экономия при брони: -110,50 грн
1047,73 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
904,10 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1065,30 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
970,08
Экономия при брони: -230,25 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1065,30 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
904,10 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1065,30 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
890,09
Экономия при брони: -150,26 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1002,89
Экономия при брони: -29,40 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
925,10
Экономия при брони: -60,40 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница