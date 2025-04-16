Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 68 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
423,45
Экономия при брони: -59,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1145,05
Экономия при брони: -70,04 грн
1075,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1148,64
Экономия при брони: -77,52 грн
1071,12 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
569,09
Экономия при брони: -30,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1140,79
Экономия при брони: -62,43 грн
1078,36 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
792,00
Экономия при брони: -55,80 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
972,00
Экономия при брони: -68,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 30 мин
Кривой Рог, просп. Центральный, 35
2.2 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 10
2.7 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
925,10
Экономия при брони: -109,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
2.7 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
Городская семейная аптека
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
2.7 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
986,96
Экономия при брони: -38,18 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 94
3.0 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 96-Б
3.0 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.0 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
537,44
Экономия при брони: -34,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 32/1
3.1 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1058,31
Экономия при брони: -247,91 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 52-Б
3.2 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница