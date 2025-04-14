Днепр (адрес не указан)
Доступно в 203 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
494,12
Экономия при брони: -88,69 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
901,40
Экономия при брони: -90,55 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
541,48
Экономия при брони: -49,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
459,02
Экономия при брони: -29,84 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
861,90
Экономия при брони: -27,20 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
483,37
Экономия при брони: -117,92 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1137,96
Экономия при брони: -254,65 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
974,82
Экономия при брони: -243,93 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
511,68
Экономия при брони: -70,02 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1010,57
Экономия при брони: -140,47 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
972,88
Экономия при брони: -87,76 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1132,73
Экономия при брони: -262,24 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1151,26
Экономия при брони: -280,77 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1126,08
Экономия при брони: -78,50 грн
1047,58 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1019,28
Экономия при брони: -149,18 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
484,50
Экономия при брони: -76,54 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
3.8 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 4
3.8 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница