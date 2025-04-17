Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 68 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
865,10
Экономия при брони: -13,20 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1065,30 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
904,10 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1065,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
904,10 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1065,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
904,10 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1065,30 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
925,10
Экономия при брони: -73,20 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1065,30 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
457,63
Экономия при брони: -24,43 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1065,30 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1068,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
925,10
Экономия при брони: -73,20 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1065,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
904,10 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1065,30 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
904,10 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1065,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
904,10 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1065,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
983,41
Экономия при брони: -81,21 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1065,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
904,10 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1065,30 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
904,10 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1065,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
904,10 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1065,30 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
462,55
Экономия при брони: -36,60 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1065,30 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №28
Дарница
904,10 грн
Эфстат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №28
Дарница
1065,30 грн