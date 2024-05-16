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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБАТОНЧИК-МЮСЛИ С ОРЕХАМИ + СЕМЕНА КАННАБИСАЦены в аптеках

БАТОНЧИК-МЮСЛИ С ОРЕХАМИ + СЕМЕНА КАННАБИСА "Cannabis Bar" 40 г, №1 - Киев (632551) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (17)
45,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (4)
45,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 34
Всего: упаковка (8)
45,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Голосеевский, 108/1
Всего: упаковка (3)
45,00 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Гузара Любомира, 28
Всего: упаковка (9)
45,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 2-А
Всего: упаковка (8)
45,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 166-В
Всего: упаковка (11)
45,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 60/10
Всего: упаковка (10)
45,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 32
Всего: упаковка (2)
45,00 грн
Витамин
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ереванская, 14
Всего: упаковка (5)
32,30 грн
Витамин
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Никольско-Слободская, 2-Б
Всего: упаковка (8)
32,30 грн
Витамин
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Гарматная, 39-В
Всего: упаковка (6)
32,30 грн
Витамин
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Черных Запорожцев, 28
Всего: упаковка (10)
32,30 грн
Витамин
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14-А
Всего: упаковка (8)
32,30 грн
Витамин
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Европейского Союза, 3-А
Всего: упаковка (11)
31,10 грн
Витамин
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Левицкого Ореста, 19-А
Всего: упаковка (9)
31,40 грн
Витамин
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Красной Калины, 47
Всего: упаковка (8)
31,40 грн
Витамин
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Лятошинского, 14
Всего: упаковка (10)
31,40 грн
Витамин
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Симиренко, 17-А
Всего: упаковка (5)
32,30 грн
Витамин
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Открыто Закроется в 21:30
Киев, просп. Берестейский, 106/2
Всего: упаковка (12)
32,30 грн