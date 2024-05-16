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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБАТОНЧИК-МЮСЛИ тм "FRUIT BAR" "С ЯГОДАМИ КЛУБНИКИ" ГЛАЗИРОВАННЫЙЦены в аптеках

БАТОНЧИК-МЮСЛИ тм "FRUIT BAR" "С ЯГОДАМИ КЛУБНИКИ" ГЛАЗИРОВАННЫЙ 25 г, №1 - Киев (548387) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 68 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (9)
11,39
Экономия: -2,06 грн
9,33 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (17)
14,45
Экономия: -0,43 грн
14,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (7)
11,14
Экономия: -1,40 грн
9,74 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
Всего: упаковка (10)
14,45
Экономия: -0,43 грн
14,02 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (8)
14,45
Экономия: -0,43 грн
14,02 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (17)
14,45
Экономия: -0,43 грн
14,02 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
Всего: упаковка (11)
14,45
Экономия: -0,43 грн
14,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Огиенко Ивана, 15-А
Всего: упаковка (1)
12,72
Экономия: -2,03 грн
10,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (3)
12,33
Экономия: -2,00 грн
10,33 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Казимира Малевича, 107
Всего: упаковка (9)
14,45
Экономия: -0,43 грн
14,02 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Филатова Академика, 7
Всего: упаковка (9)
14,45
Экономия: -0,43 грн
14,02 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (18)
14,45
Экономия: -0,43 грн
14,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Ясиноватский, 10
Всего: упаковка (10)
13,90
Экономия: -1,43 грн
12,47 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 23
Всего: упаковка (10)
14,45
Экономия: -0,43 грн
14,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 196
Всего: упаковка (4)
13,73
Экономия: -2,32 грн
11,41 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 47
Всего: упаковка (14)
14,45
Экономия: -0,43 грн
14,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антонова Авиаконструктора, 43
Всего: упаковка (10)
12,56
Экономия: -1,34 грн
11,22 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Воскресенский, 20
Всего: упаковка (14)
14,45
Экономия: -0,43 грн
14,02 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-П
Всего: упаковка (9)
14,45
Экономия: -0,43 грн
14,02 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Инженерная, 1
Всего: упаковка (7)
14,45
Экономия: -0,43 грн
14,02 грн