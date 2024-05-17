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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБАТОНЧИК тм "FITTO LIGHT" "ЧЕРНИКА" ГЛАЗИРОВАННЫЙЦены в аптеках

БАТОНЧИК тм "FITTO LIGHT" "ЧЕРНИКА" ГЛАЗИРОВАННЫЙ 25 г, №1 - Львов (578189) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (5)
11,80 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 111-А
Всего: упаковка (9)
11,91
Экономия: -0,01 грн
11,90 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: упаковка (5)
13,40
Экономия: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (11)
13,40
Экономия: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 1-Б
Всего: упаковка (16)
13,40
Экономия: -0,40 грн
13,00 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кульпарковская, 172-А
Всего: упаковка (4)
11,90
Экономия: -0,21 грн
11,69 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 35-А
Всего: упаковка (21)
13,40
Экономия: -0,40 грн
13,00 грн
В других городах:
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Щирец, ул. Княжеская, 2
Всего: упаковка (2)
11,75
Экономия: -0,08 грн
11,67 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Комарно, пл. Франко Ивана, 8
Всего: упаковка (13)
11,90
Экономия: -0,10 грн
11,80 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Яворов, ул. Тычины, 3
Всего: упаковка (9)
13,40
Экономия: -0,40 грн
13,00 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Калинов, пл. Авиации, 1
Всего: упаковка (8)
11,87 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Героев Майдана, 10
Всего: упаковка (15)
13,40
Экономия: -0,40 грн
13,00 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, ул. Черновола Вячеслава, 9
Всего: упаковка (9)
11,74 грн
Семейная аптека
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Открыто Закроется в 00:00
Рогатин, ул. Черновола Вячеслава, 9
Всего: упаковка (5)
11,88 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, пл. Роксоланы, 28
Всего: упаковка (3)
11,80
Экономия: -0,11 грн
11,69 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, ул. Галицкая, 64
Всего: упаковка (5)
11,90
Экономия: -0,10 грн
11,80 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Шухевича, 12-А
Всего: упаковка (8)
11,70 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Бандеры Степана, 11
Всего: упаковка (11)
11,84 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 1-Р
Всего: упаковка (2)
13,40
Экономия: -0,40 грн
13,00 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (4)
11,91
Экономия: -0,11 грн
11,80 грн