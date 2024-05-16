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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБАТОНЧИК тм "FITTO LIGHT" "ЧЕРНИКА" ГЛАЗИРОВАННЫЙЦены в аптеках

БАТОНЧИК тм "FITTO LIGHT" "ЧЕРНИКА" ГЛАЗИРОВАННЫЙ 25 г, №1 - Харьков (578189) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
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Закрыто Открывается через 59 мин
Полтава, ул. Панянка, 65-Б
Всего: упаковка (1)
6,00 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Чехова, 101
Всего: упаковка (9)
11,87 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (7)
13,40
Экономия: -0,40 грн
13,00 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Дахновская, 34
Всего: упаковка (11)
11,74 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (6)
11,82 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (1)
11,79 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, просп. Победы, 16
Всего: упаковка (14)
11,86
Экономия: -0,19 грн
11,67 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Головатого, 30
Всего: упаковка (17)
13,40
Экономия: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 6
Всего: упаковка (9)
13,40
Экономия: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Момота Владимира, 42/5
Всего: упаковка (7)
13,40
Экономия: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Чернигов, просп. Мира, 49
Всего: упаковка (14)
13,40
Экономия: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Пролиски, ул. Броварская, 2-А
Всего: упаковка (5)
13,40
Экономия: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Счастливое, шоссе Харьковское, 1-В
Всего: упаковка (12)
13,40
Экономия: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 241
Всего: упаковка (18)
13,40
Экономия: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 156
Всего: упаковка (11)
13,40
Экономия: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 168
Всего: упаковка (20)
13,40
Экономия: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Млиново, ул. Александровская, 56
Всего: упаковка (16)
13,40
Экономия: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-Б
Всего: упаковка (12)
13,40
Экономия: -0,40 грн
13,00 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Руденко Ларисы, 6-А
Всего: упаковка (8)
11,89
Экономия: -0,10 грн
11,79 грн
Йод
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б
Всего: упаковка (3)
11,75
Экономия: -0,05 грн
11,70 грн