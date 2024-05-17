Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБАТОНЧИК тм "FITTO LIGHT" "МАЛИНА+ГЛИЦИН" ГЛАЗИРОВАННЫЙЦены в аптеках

БАТОНЧИК тм "FITTO LIGHT" "МАЛИНА+ГЛИЦИН" ГЛАЗИРОВАННЫЙ 25 г, №1 - Львов (578180) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кульпарковская, 172-А
Всего: упаковка (9)
11,78
Экономия: -0,11 грн
11,67 грн
В других городах:
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Городок, ул. Перемышльская, 2
Всего: упаковка (12)
11,86
Экономия: -0,04 грн
11,82 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Новый Калинов, пл. Авиации, 1
Всего: упаковка (4)
11,82 грн
Семейная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 00:00
Рогатин, ул. Черновола Вячеслава, 9
Всего: упаковка (2)
11,72 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (13)
11,84
Экономия: -0,02 грн
11,82 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Шевченко Тараса, 1
Всего: упаковка (5)
11,83 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Бурштын, ул. Калушская, 5-А
Всего: упаковка (11)
11,90
Экономия: -0,18 грн
11,72 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 00:00
Бережаны, ул. Хмельницкого Богдана, 52
Всего: упаковка (4)
11,85
Экономия: -0,14 грн
11,71 грн
Йод
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Бережаны, ул. Бандеры Степана, 16-А
Всего: упаковка (1)
11,88 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Войнилов, ул. Шевченко Тараса, 110
Всего: упаковка (10)
11,74 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Горохов, ул. Торговая, 4
Всего: упаковка (8)
11,87
Экономия: -0,13 грн
11,74 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Героев Украины, 8
Всего: упаковка (4)
11,80
Экономия: -0,04 грн
11,76 грн
Семейная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, просп. Леси Украинки, 66
Всего: упаковка (7)
11,85
Экономия: -0,11 грн
11,74 грн
Семейная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Калуш, ул. Каракая, 25
Всего: упаковка (4)
11,88
Экономия: -0,21 грн
11,67 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Калуш, ул. Каракая, 25
Всего: упаковка (3)
11,87
Экономия: -0,02 грн
11,85 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Грушевского Михаила, 99-А
Всего: упаковка (7)
11,81 грн
Семейная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Галич, пл. Рождества, 18
Всего: упаковка (9)
11,84 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Галич, ул. Коновальца, 13
Всего: упаковка (3)
11,85
Экономия: -0,17 грн
11,68 грн
Зеленая аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Галич, ул. Коновальца, 4
Всего: упаковка (1)
11,88
Экономия: -0,20 грн
11,68 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Долина, ул. Грушевского Михаила, 11-А
Всего: упаковка (14)
11,90 грн