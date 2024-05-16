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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБАТОНЧИК тм "FITTO LIGHT" "МАЛИНА+ГЛИЦИН" ГЛАЗИРОВАННЫЙЦены в аптеках

БАТОНЧИК тм "FITTO LIGHT" "МАЛИНА+ГЛИЦИН" ГЛАЗИРОВАННЫЙ 25 г, №1 - Харьков (578180) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Чехова, 101
Всего: упаковка (18)
11,89 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10
Всего: упаковка (12)
11,89 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Небесной Сотни, 59/2
Всего: упаковка (12)
11,90 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 118
Всего: упаковка (12)
11,86
Экономия: -0,17 грн
11,69 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Дахновская, 34
Всего: упаковка (12)
11,80 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (5)
11,77 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (1)
11,82 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (1)
11,82 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, просп. Победы, 16
Всего: упаковка (15)
11,85 грн
Йод
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б
Всего: упаковка (12)
11,73
Экономия: -0,03 грн
11,70 грн
Йод
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
Всего: упаковка (3)
11,86
Экономия: -0,09 грн
11,77 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Закревского Николая, 21
Всего: упаковка (8)
11,69 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 21
Всего: упаковка (5)
11,77 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Пироговского Александра, 4
Всего: упаковка (2)
17,00
Экономия: -5,56 грн
11,44 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Чоколовский, 9/13
Всего: упаковка (12)
11,90
Экономия: -0,10 грн
11,80 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гната Юры, 7-А
Всего: упаковка (1)
17,00
Экономия: -5,56 грн
11,44 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Сквира, ул. Соборная, 19
Всего: упаковка (12)
11,77
Экономия: -0,11 грн
11,66 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Погребище, ул. Хмельницкого Богдана, 126-Б
Всего: упаковка (13)
11,88 грн
Аптека семейная
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Закрыто Открывается в 08:00
Гайсин, ул. Соборная, 41
Всего: упаковка (5)
11,77 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Казатин, ул. Орлика Филиппа, 12-Б
Всего: упаковка (1)
11,90 грн