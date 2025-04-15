Апи-норм нео (Api-norm neo)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 165 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
АПИ-НОРМ НЕО СРЕДСТВА ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ суппозитории ректальные №5
Фармекс Групп
АПИ-НОРМ НЕО СРЕДСТВА ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ суппозитории вагинальные №5
Фармекс Групп
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
АПИ-НОРМ НЕО СРЕДСТВА ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ суппозитории ректальные №5
Фармекс Групп
556,10 грн
АПИ-НОРМ НЕО СРЕДСТВА ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ суппозитории вагинальные №5
Фармекс Групп
673,83
Экономия при брони: -50,12 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
АПИ-НОРМ НЕО СРЕДСТВА ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ суппозитории ректальные №5
Фармекс Групп
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
АПИ-НОРМ НЕО СРЕДСТВА ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ суппозитории ректальные №5
Фармекс Групп
728,60
Экономия при брони: -32,60 грн
АПИ-НОРМ НЕО СРЕДСТВА ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ суппозитории вагинальные №5
Фармекс Групп
754,01
Экономия при брони: -33,73 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
АПИ-НОРМ НЕО СРЕДСТВА ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ суппозитории ректальные №5
Фармекс Групп
556,10 грн
АПИ-НОРМ НЕО СРЕДСТВА ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ суппозитории вагинальные №5
Фармекс Групп
660,80
Экономия при брони: -80,60 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
АПИ-НОРМ НЕО СРЕДСТВА ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ суппозитории вагинальные №5
Фармекс Групп
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
АПИ-НОРМ НЕО СРЕДСТВА ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ суппозитории ректальные №5
Фармекс Групп
556,10 грн
АПИ-НОРМ НЕО СРЕДСТВА ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ суппозитории вагинальные №5
Фармекс Групп
556,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
АПИ-НОРМ НЕО СРЕДСТВА ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ суппозитории ректальные №5
Фармекс Групп
556,10 грн
АПИ-НОРМ НЕО СРЕДСТВА ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ суппозитории вагинальные №5
Фармекс Групп
657,30
Экономия при брони: -77,10 грн
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
АПИ-НОРМ НЕО СРЕДСТВА ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ суппозитории ректальные №5
Фармекс Групп
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
АПИ-НОРМ НЕО СРЕДСТВА ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ суппозитории ректальные №5
Фармекс Групп
740,42
Экономия при брони: -44,42 грн
АПИ-НОРМ НЕО СРЕДСТВА ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ суппозитории вагинальные №5
Фармекс Групп
766,25
Экономия при брони: -45,97 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
АПИ-НОРМ НЕО СРЕДСТВА ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ суппозитории ректальные №5
Фармекс Групп
556,10 грн
АПИ-НОРМ НЕО СРЕДСТВА ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ суппозитории вагинальные №5
Фармекс Групп
556,10 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
АПИ-НОРМ НЕО СРЕДСТВА ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ суппозитории вагинальные №5
Фармекс Групп
АПИ-НОРМ НЕО СРЕДСТВА ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ суппозитории ректальные №5
Фармекс Групп
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
АПИ-НОРМ НЕО СРЕДСТВА ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ суппозитории вагинальные №5
Фармекс Групп
556,10 грн
АПИ-НОРМ НЕО СРЕДСТВА ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ суппозитории ректальные №5
Фармекс Групп
692,50
Экономия при брони: -103,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
АПИ-НОРМ НЕО СРЕДСТВА ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ суппозитории ректальные №5
Фармекс Групп
556,10 грн
АПИ-НОРМ НЕО СРЕДСТВА ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ суппозитории вагинальные №5
Фармекс Групп
657,20
Экономия при брони: -77,00 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
АПИ-НОРМ НЕО СРЕДСТВА ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ суппозитории вагинальные №5
Фармекс Групп
556,10 грн
АПИ-НОРМ НЕО СРЕДСТВА ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ суппозитории ректальные №5
Фармекс Групп
695,80
Экономия при брони: -107,20 грн
D.s.
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
АПИ-НОРМ НЕО СРЕДСТВА ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ суппозитории ректальные №5
Фармекс Групп
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
АПИ-НОРМ НЕО СРЕДСТВА ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ суппозитории вагинальные №5
Фармекс Групп
660,80
Экономия при брони: -80,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
АПИ-НОРМ НЕО СРЕДСТВА ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ суппозитории ректальные №5
Фармекс Групп
556,10 грн
АПИ-НОРМ НЕО СРЕДСТВА ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ суппозитории вагинальные №5
Фармекс Групп
660,80
Экономия при брони: -80,60 грн
D.s.
Львов, ул. Бандеры Степана, 71
0.9 км
АПИ-НОРМ НЕО СРЕДСТВА ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ суппозитории ректальные №5
Фармекс Групп
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
АПИ-НОРМ НЕО СРЕДСТВА ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ суппозитории ректальные №5
Фармекс Групп
556,10 грн
АПИ-НОРМ НЕО СРЕДСТВА ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ суппозитории вагинальные №5
Фармекс Групп
556,10 грн