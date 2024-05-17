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АПИ-НОРМ НЕО СРЕДСТВА ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ суппозитории ректальные, №5 - Львов (619242) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 89 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (5)
649,65 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (5)
642,80
Экономия: -67,85 грн
574,95 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (3)
661,68
Экономия: -9,44 грн
652,24 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (107)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
579,70 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (107)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
579,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
564,92 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (107)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
579,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
724,99
Экономия: -148,77 грн
576,22 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
614,66
Экономия: -46,53 грн
568,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (107)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
579,70 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (107)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
579,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (3)
753,99
Экономия: -177,77 грн
576,22 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (107)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
579,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (13)
790,99
Экономия: -214,77 грн
576,22 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (107)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
579,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (107)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
579,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
628,11
Экономия: -58,80 грн
569,31 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (5)
893,70
Экономия: -320,30 грн
573,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (107)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
579,70 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (3)
649,65 грн