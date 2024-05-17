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АПИ-НОРМ НЕО СРЕДСТВА ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ суппозитории вагинальные, №5 - Львов (619241) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 104 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (2)
672,30 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
673,83
Экономия: -69,62 грн
604,21 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
669,10
Экономия: -56,94 грн
612,16 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (7)
646,99
Экономия: -72,06 грн
574,93 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
557,74 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
599,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
751,99
Экономия: -177,06 грн
574,93 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
626,75
Экономия: -47,44 грн
579,31 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
669,55
Экономия: -80,96 грн
588,59 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (5)
642,99
Экономия: -68,06 грн
574,93 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
779,99
Экономия: -205,06 грн
574,93 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
716,99
Экономия: -142,06 грн
574,93 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
818,99
Экономия: -244,06 грн
574,93 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
584,69 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
668,99
Экономия: -94,06 грн
574,93 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (3)
686,99
Экономия: -112,06 грн
574,93 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
599,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
636,42
Экономия: -59,59 грн
576,83 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (3)
847,80
Экономия: -207,40 грн
640,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
599,90 грн