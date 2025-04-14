Харьков (адрес не указан)
Доступно в 203 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Левоаар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер №10
AAR Pharma FZ LLC
230,60 грн
Левоаар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
AAR Pharma FZ LLC
419,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Левоаар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
AAR Pharma FZ LLC
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Левоаар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер №10
AAR Pharma FZ LLC
230,60 грн
Левоаар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
AAR Pharma FZ LLC
419,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Левоаар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
AAR Pharma FZ LLC
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Левоаар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
AAR Pharma FZ LLC
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Левоаар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
AAR Pharma FZ LLC
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Левоаар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер №10
AAR Pharma FZ LLC
230,60 грн
Левоаар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
AAR Pharma FZ LLC
419,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Левоаар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
AAR Pharma FZ LLC
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Левоаар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер №10
AAR Pharma FZ LLC
230,60 грн
Левоаар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
AAR Pharma FZ LLC
446,02
Экономия при брони: -28,22 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Левоаар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
AAR Pharma FZ LLC
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Левоаар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер №10
AAR Pharma FZ LLC
230,60 грн
Левоаар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
AAR Pharma FZ LLC
419,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Левоаар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер №10
AAR Pharma FZ LLC
230,60 грн
Левоаар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
AAR Pharma FZ LLC
419,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Левоаар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
AAR Pharma FZ LLC
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Левоаар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
AAR Pharma FZ LLC
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.5 км
Левоаар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
AAR Pharma FZ LLC
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Левоаар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер №10
AAR Pharma FZ LLC
230,60 грн
Левоаар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
AAR Pharma FZ LLC
419,90 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Левоаар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
AAR Pharma FZ LLC
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Левоаар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
AAR Pharma FZ LLC
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Левоаар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
AAR Pharma FZ LLC
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Левоаар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер №10
AAR Pharma FZ LLC
230,60 грн
Левоаар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
AAR Pharma FZ LLC
419,90 грн