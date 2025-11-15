Киев
Кардионервин (Cardionervin)
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 12 мин
Ямполь, ул. Свободы, 140
266.5 км
Кардионеврин капсулы 420 мг блистер №60
МСК-МЕД
331,81
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Тывров, ул. Вознесенская, 2
324.9 км
Кардионеврин капсулы 420 мг блистер №60
МСК-МЕД
191,52
грн
Забронировать
Аптека
Открыто
Закроется через 12 мин
Черкассы, ул. Вернигоры, 4
342.4 км
Кардионеврин капсулы 420 мг блистер №60
МСК-МЕД
290,50
Экономия при брони:
-69,30 грн
221,20
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Жмеринка, ул. Киевская, 288-Д
344.7 км
Кардионеврин капсулы 420 мг блистер №60
МСК-МЕД
249,00
Экономия при брони:
-32,82 грн
216,18
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Винница, ул. Пирогова, 17
347.7 км
Кардионеврин капсулы 420 мг блистер №60
МСК-МЕД
331,81
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Погребище, ул. Винницкая, 12-Б
349.9 км
Кардионеврин капсулы 420 мг блистер №60
МСК-МЕД
191,52
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется через 12 мин
Черновцы, ул. Энтузиастов, 2-А
407.5 км
Кардионеврин капсулы 420 мг блистер №60
МСК-МЕД
290,50
Экономия при брони:
-69,30 грн
221,20
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 12 мин
Житомир, ул. Шухевича Романа, 9
449.0 км
Кардионеврин капсулы 420 мг блистер №60
МСК-МЕД
191,52
грн
Забронировать
Аптека твоей родини
Открыто
Закроется через 12 мин
Бобровица, ул. Независимости, 25
475.6 км
Кардионеврин капсулы 420 мг блистер №60
МСК-МЕД
331,81
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется через 12 мин
Ивано-Франковск, ул. Независимости, 47
522.3 км
Кардионеврин капсулы 420 мг блистер №60
МСК-МЕД
290,50
Экономия при брони:
-69,30 грн
221,20
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 12 мин
Ровно, ул. Богоявленская, 2
563.8 км
Кардионеврин капсулы 420 мг блистер №60
МСК-МЕД
191,52
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется через 12 мин
Ровно, ул. Мицкевича, 32
563.8 км
Кардионеврин капсулы 420 мг блистер №60
МСК-МЕД
290,50
Экономия при брони:
-69,30 грн
221,20
грн
Забронировать
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Выговского Ивана, 32
621.3 км
Кардионеврин капсулы 420 мг блистер №60
МСК-МЕД
410,80
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется через 12 мин
Свалява, ул. Духновича, 1
621.8 км
Кардионеврин капсулы 420 мг блистер №60
МСК-МЕД
268,29
Экономия при брони:
-66,13 грн
202,16
грн
Забронировать
