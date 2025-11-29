Киев
Кардионервин (Cardionervin)
Кардионервин (Cardionervin)
Днепр
(адрес не указан)
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Вернигоры, 4
238.2 км
Кардионеврин капсулы 420 мг блистер №60
МСК-МЕД
290,50
Экономия при брони:
-2,90 грн
287,60
грн
Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается в 08:00
Бобровица, ул. Независимости, 25
361.2 км
Кардионеврин капсулы 420 мг блистер №60
МСК-МЕД
331,81
грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Тывров, ул. Вознесенская, 2
477.0 км
Кардионеврин капсулы 420 мг блистер №60
МСК-МЕД
191,52
грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Ямполь, ул. Свободы, 140
494.3 км
Кардионеврин капсулы 420 мг блистер №60
МСК-МЕД
331,81
грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Шухевича Романа, 9
502.0 км
Кардионеврин капсулы 420 мг блистер №60
МСК-МЕД
191,52
грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Энтузиастов, 2-А
665.6 км
Кардионеврин капсулы 420 мг блистер №60
МСК-МЕД
290,50
Экономия при брони:
-2,90 грн
287,60
грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Мицкевича, 32
672.1 км
Кардионеврин капсулы 420 мг блистер №60
МСК-МЕД
415,00
Экономия при брони:
-57,90 грн
357,10
грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Независимости, 47
753.2 км
Кардионеврин капсулы 420 мг блистер №60
МСК-МЕД
290,50
Экономия при брони:
-2,90 грн
287,60
грн
Пульс
Открыто
Закроется через 18 мин
Львов, ул. Выговского Ивана, 32
813.2 км
Кардионеврин капсулы 420 мг блистер №60
МСК-МЕД
410,80
грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Свалява, ул. Духновича, 1
881.3 км
Кардионеврин капсулы 420 мг блистер №60
МСК-МЕД
268,29
Экономия при брони:
-66,13 грн
202,16
грн
