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АРТРОСУЛЬФУР C саше, №28 - Днепр (Днепропетровск) (608449) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 97 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
994,86
Экономия: -86,13 грн
908,73 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
970,72
Экономия: -61,99 грн
908,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
993,67
Экономия: -84,46 грн
909,21 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (42)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
910,40 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
968,92
Экономия: -70,86 грн
898,06 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
1050,44
Экономия: -141,57 грн
908,87 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (42)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
910,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (42)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
910,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1), саше (17)
987,45
Экономия: -107,08 грн
880,37 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
970,12
Экономия: -89,43 грн
880,69 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: (26)
954,96
Экономия: -56,90 грн
898,06 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (2), саше (7)
960,48
Экономия: -62,42 грн
898,06 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
822,34 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
955,55
Экономия: -62,35 грн
893,20 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (42)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
910,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (42)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
910,40 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
986,55
Экономия: -88,50 грн
898,05 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (42)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
910,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (42)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
910,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1), саше (18)
944,40
Экономия: -64,23 грн
880,17 грн