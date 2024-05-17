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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на процесс детоксикации и способствующие выведению из организма чужеродных и токсичных веществДиетические добавки, способствующие детоксикации организмаАНТИ ТОКСИН+Цены в аптеках

АНТИ ТОКСИН+ гель саше 20 г со вкусом вишни "Solution Pharm", №20 - Львов (743032) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (2), саше (15)
410,40 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Пасечная, 70
Всего: саше (18)
407,40 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Винники, ул. Галицкая, 18
Всего: упаковка (1), саше (15)
408,80 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Городок, ул. Перемышльская, 14-Г
Всего: упаковка (1), саше (3)
405,80 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2), саше (17)
410,40 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
Всего: упаковка (1), саше (4)
410,40 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Жидачов, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (2), саше (19)
410,20 грн
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Закрыто Открывается в 05:00
Рава-Русская, ул. 1-го Ноября, 1
Всего: упаковка (1), саше (14)
409,20 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Шашкевича, 2
Всего: саше (1)
407,20 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Сокальская, 6
Всего: саше (16)
410,60 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, пл. Роксоланы, 30-А
Всего: упаковка (2), саше (17)
406,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 66/1
Всего: упаковка (2), саше (5)
407,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 18-А
Всего: упаковка (2), саше (2)
408,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Зеленая, 21
Всего: упаковка (2), саше (1)
410,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, просп. Черновола Вячеслава, 2/1
Всего: саше (15)
406,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Коперника, 3
Всего: упаковка (1), саше (15)
407,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Валовая, 50
Всего: упаковка (2), саше (6)
410,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Госпитальная, 10-В
Всего: упаковка (2), саше (19)
411,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: саше (1)
405,80 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Данилишиных, 62
Всего: саше (3)
410,00 грн