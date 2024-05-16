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А-КЕТОН раствор для перорального применения флакон 30 мл, №6 - Львов (617390) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 154 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 46 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
206,33 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 46 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
239,99
Экономия: -29,56 грн
210,43 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 46 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
206,33 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
269,99
Экономия: -59,56 грн
210,43 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 46 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: раствор для перорального применения (3)
273,99
Экономия: -63,56 грн
210,43 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 46 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1), флакон (4)
236,29
Экономия: -19,64 грн
216,65 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 46 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
250,69
Экономия: -29,92 грн
220,77 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (2)
234,99
Экономия: -24,56 грн
210,43 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
286,99
Экономия: -76,56 грн
210,43 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
260,99
Экономия: -50,56 грн
210,43 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: упаковка (1)
217,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (3)
308,99
Экономия: -98,56 грн
210,43 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 46 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
218,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 46 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
237,99
Экономия: -27,56 грн
210,43 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 46 мин
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (1)
269,99
Экономия: -59,56 грн
210,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 46 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
241,38
Экономия: -24,73 грн
216,65 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (1)
283,99
Экономия: -73,56 грн
210,43 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 16 мин
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
217,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: раствор для перорального применения (3)
295,99
Экономия: -85,56 грн
210,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 46 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
236,59
Экономия: -19,94 грн
216,65 грн