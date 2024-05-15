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А-КЕТОН раствор для перорального применения флакон 30 мл, №6 - Харьков (617390) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 78 аптеках
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (2)
206,33 грн
Подорожник
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
243,99
Экономия: -33,56 грн
210,43 грн
Аптека оптовых цен
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Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (1)
241,74 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (1)
237,66 грн
Подорожник
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Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (2)
240,99
Экономия: -30,56 грн
210,43 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: флакон (2)
237,96 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (3), флакон (1)
257,78
Экономия: -41,13 грн
216,65 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (1), флакон (5)
238,50 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
244,19
Экономия: -23,42 грн
220,77 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
206,33 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: флакон (5)
206,33 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Мироносицкая, 97
Всего: упаковка (1)
238,20 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (2)
237,48 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (1)
243,99
Экономия: -33,56 грн
210,43 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Космическая, 25
Всего: упаковка (2)
233,46 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: раствор для перорального применения (5)
240,66
Экономия: -26,68 грн
213,98 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
Всего: упаковка (1)
260,99
Экономия: -50,56 грн
210,43 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 123
Всего: упаковка (1)
218,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Всего: упаковка (1)
218,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
232,15
Экономия: -15,50 грн
216,65 грн