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А-КЕТОН раствор для перорального применения флакон 30 мл, №6 - Днепр (Днепропетровск) (617390) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 153 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (5), флакон (1)
254,29
Экономия: -29,24 грн
225,05 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2), флакон (2)
248,30
Экономия: -23,25 грн
225,05 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (3)
255,39
Экономия: -18,11 грн
237,28 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
243,99
Экономия: -33,56 грн
210,43 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1), флакон (2)
242,27
Экономия: -25,62 грн
216,65 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
246,23
Экономия: -29,58 грн
216,65 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (4)
237,99
Экономия: -27,56 грн
210,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1), флакон (5)
254,39
Экономия: -37,74 грн
216,65 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
206,33 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2), флакон (2)
248,11
Экономия: -31,46 грн
216,65 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (5), флакон (2)
248,32
Экономия: -31,67 грн
216,65 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1), флакон (1)
245,50
Экономия: -28,85 грн
216,65 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
206,33 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1), флакон (3)
243,27
Экономия: -15,87 грн
227,40 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1), флакон (3)
258,68
Экономия: -42,03 грн
216,65 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (5), флакон (1)
253,69
Экономия: -16,41 грн
237,28 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
Всего: флакон (3)
237,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: раствор для перорального применения (4)
242,11
Экономия: -25,46 грн
216,65 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (2), флакон (5)
253,12
Экономия: -36,47 грн
216,65 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
241,08
Экономия: -24,43 грн
216,65 грн