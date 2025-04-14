Одесса (адрес не указан)
Доступно в 221 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
509,20
Экономия при брони: -42,27 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
505,01
Экономия при брони: -15,99 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
514,73
Экономия при брони: -45,37 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
349,86
Экономия при брони: -36,98 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
501,00
Экономия при брони: -27,20 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
490,30
Экономия при брони: -14,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
344,42
Экономия при брони: -31,54 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
501,00
Экономия при брони: -27,20 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
171,44
Экономия при брони: -12,96 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
512,67
Экономия при брони: -26,11 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
506,95
Экономия при брони: -37,78 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак