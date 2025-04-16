Николаев (адрес не указан)
Доступно в 97 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
505,43
Экономия при брони: -48,09 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
490,40
Экономия при брони: -16,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
528,45
Экономия при брони: -66,12 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
500,60
Экономия при брони: -26,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
516,14
Экономия при брони: -39,43 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
537,97
Экономия при брони: -61,26 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
500,60
Экономия при брони: -26,30 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
500,60
Экономия при брони: -26,30 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
501,00
Экономия при брони: -26,70 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
520,00
Экономия при брони: -72,30 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
175,21
Экономия при брони: -27,07 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
507,73
Экономия при брони: -63,52 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
490,40
Экономия при брони: -16,10 грн