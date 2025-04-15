Львов (адрес не указан)
Доступно в 165 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
528,58
Экономия при брони: -79,32 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
500,60
Экономия при брони: -42,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
500,60
Экономия при брони: -42,50 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
527,18
Экономия при брони: -79,27 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
490,30 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
501,00
Экономия при брони: -42,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
490,40
Экономия при брони: -32,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
490,40
Экономия при брони: -32,30 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
500,60
Экономия при брони: -42,50 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
501,00
Экономия при брони: -42,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
500,60
Экономия при брони: -42,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
351,76
Экономия при брони: -38,79 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
501,00
Экономия при брони: -42,90 грн