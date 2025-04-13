Киев (адрес не указан)
Доступно в 752 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
500,60
Экономия при брони: -20,80 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
0.4 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
505,30
Экономия при брони: -28,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
523,14
Экономия при брони: -79,51 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 44
0.8 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
0.9 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
524,92
Экономия при брони: -55,98 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
1.0 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
327,09
Экономия при брони: -49,72 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
532,32
Экономия при брони: -57,06 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
500,60
Экономия при брони: -24,20 грн