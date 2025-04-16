Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 168 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
490,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
522,72
Экономия при брони: -71,12 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
471,00
Экономия при брони: -72,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
143,91
Экономия при брони: -7,43 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
532,38
Экономия при брони: -69,91 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
515,31
Экономия при брони: -65,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
349,20
Экономия при брони: -49,62 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
520,01
Экономия при брони: -70,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
518,62
Экономия при брони: -79,55 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
515,45
Экономия при брони: -55,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
509,88
Экономия при брони: -70,81 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
521,21
Экономия при брони: -82,33 грн