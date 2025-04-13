Харьков (адрес не указан)
Доступно в 281 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
490,30 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 8 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
554,44
Экономия при брони: -97,23 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
500,60
Экономия при брони: -21,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
Первая аптека
Открыто
Закроется через 8 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
490,30
Экономия при брони: -11,50 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется через 8 мин
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
532,16
Экономия при брони: -62,83 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 8 мин
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 8 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
1.3 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
521,06
Экономия при брони: -62,54 грн