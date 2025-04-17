Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 78 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
500,60
Экономия при брони: -31,60 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
500,60
Экономия при брони: -31,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
500,60
Экономия при брони: -31,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
537,21
Экономия при брони: -74,07 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
500,60
Экономия при брони: -31,60 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
529,26
Экономия при брони: -62,97 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
490,30
Экономия при брони: -21,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
523,20
Экономия при брони: -60,06 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
505,30
Экономия при брони: -36,30 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
522,14
Экономия при брони: -87,83 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
533,21
Экономия при брони: -89,08 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
500,60
Экономия при брони: -31,60 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
505,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Айглип таблетки 50 мг блистер №30
Фармак
500,60
Экономия при брони: -31,60 грн