Винница (адрес не указан)
Доступно в 95 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1078,62
Экономия при брони: -130,07 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1012,30
Экономия при брони: -11,80 грн
1000,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1120,76
Экономия при брони: -151,09 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1077,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
870,62
Экономия при брони: -111,78 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1122,34
Экономия при брони: -152,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1077,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1094,86
Экономия при брони: -98,74 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 46 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1101,81
Экономия при брони: -130,03 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1036,50
Экономия при брони: -36,00 грн
1000,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1093,68
Экономия при брони: -168,21 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1077,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 46 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1010,20
Экономия при брони: -9,70 грн
1000,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1077,00 грн