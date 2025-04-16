Николаев (адрес не указан)
Доступно в 82 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1021,88
Экономия при брони: -33,22 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1077,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1077,00 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1007,65 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1036,50
Экономия при брони: -23,40 грн
1013,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1087,17
Экономия при брони: -95,28 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1099,42
Экономия при брони: -166,98 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1013,10 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1047,50
Экономия при брони: -34,40 грн
1013,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 28 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1077,00 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 28 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1129,37
Экономия при брони: -67,33 грн
1062,04 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1108,38
Экономия при брони: -125,72 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1093,38
Экономия при брони: -110,72 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1077,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 28 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1077,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1089,27
Экономия при брони: -126,08 грн