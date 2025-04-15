Львов (адрес не указан)
Доступно в 150 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1134,19
Экономия при брони: -65,61 грн
1068,58 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1082,50 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1079,77
Экономия при брони: -122,81 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1082,50 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1026,10
Экономия при брони: -67,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1003,90
Экономия при брони: -45,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1003,90
Экономия при брони: -45,00 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1050,80
Экономия при брони: -91,90 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1010,20
Экономия при брони: -51,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1024,00
Экономия при брони: -65,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1082,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1006,20
Экономия при брони: -47,30 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1006,20
Экономия при брони: -47,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1008,50
Экономия при брони: -49,60 грн
Пульс
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
992,10
Экономия при брони: -33,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1032,90
Экономия при брони: -74,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1056,52
Экономия при брони: -87,55 грн