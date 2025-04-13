Киев (адрес не указан)
Доступно в 587 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1019,80
Экономия при брони: -29,30 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1048,29
Экономия при брони: -94,73 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1183,50
Экономия при брони: -179,89 грн
1003,61 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1082,50 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1082,50 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1067,18
Экономия при брони: -81,17 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1082,50 грн
Фармация
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1183,50
Экономия при брони: -179,89 грн
1003,61 грн
Фармация
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
1.5 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1136,20
Экономия при брони: -172,70 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1084,85
Экономия при брони: -53,26 грн
1031,59 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Ильинская, 3/7
1.6 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1136,20
Экономия при брони: -172,70 грн