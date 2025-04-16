Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 149 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1077,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1071,84
Экономия при брони: -132,21 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1015,00
Экономия при брони: -79,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1033,62
Экономия при брони: -49,69 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
998,20
Экономия при брони: -137,79 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1080,15
Экономия при брони: -116,17 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
983,53
Экономия при брони: -120,48 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1077,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
386,36
Экономия при брони: -41,14 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1011,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1093,47
Экономия при брони: -164,72 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1077,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 2 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1075,18
Экономия при брони: -146,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1063,55
Экономия при брони: -134,80 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1077,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1051,83
Экономия при брони: -122,39 грн