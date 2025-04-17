Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 70 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1078,20
Экономия при брони: -80,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1077,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1077,00 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1077,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1068,63
Экономия при брони: -57,05 грн
1011,58 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1077,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1048,49
Экономия при брони: -138,77 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1077,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1077,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1077,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1077,00 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1077,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1077,00 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1077,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1096,01
Экономия при брони: -33,78 грн
1062,23 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Тиоктон раствор для инъекций 600 мг/24 мл флакон в контурной ячейковой упаковке 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1098,93
Экономия при брони: -33,15 грн
1065,78 грн