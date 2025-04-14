Одесса (адрес не указан)
Доступно в 216 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
619,55
Экономия при брони: -50,59 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
649,15
Экономия при брони: -24,01 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
617,30
Экономия при брони: -65,22 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
613,95
Экономия при брони: -55,75 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
596,70
Экономия при брони: -15,90 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
627,80 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
656,51
Экономия при брони: -30,25 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
628,75
Экономия при брони: -47,90 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
599,60
Экономия при брони: -18,80 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
620,71
Экономия при брони: -29,68 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
632,89
Экономия при брони: -42,43 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
613,07
Экономия при брони: -31,30 грн